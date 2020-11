Le Iene fanno un nuovo blitz a Lucca, ancora una volta per Mario son sodo. Ad alcuni giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne per estorsione nei confronti di Monica Pieri, 58 anni e di Ferdinando Fabbri, di 50 anni, la troupe della trasmissione tv, accompagnata dall’investigatore Renato Bianchi che nel 2013 aveva collaborato alle indagini che portarono all’arresto dei due, per mano della squadra mobile di Lucca, ha fatto ritorno in città per intervistare Mario.

Le telecamere della nota trasmissione non sono passate inosservate: una parte delle riprese è stata infatti effettuata questa mattina (7 novembre) in città prima dell’intervista al malcapitato protagonista della torbida vicenda.

Stando alle accuse che la Cassazione ha confermato, la coppia di fatto per circa cinque mesi aveva costretto Mario a dare loro i soldi che l’uomo otteneva da amici e passanti, che erano soliti premiarlo per la sua simpatia.