Coronavirus, morta ex dipendente comunale

Era una ex dipendente del Comune di Lucca la vittima di oggi (7 novembre) del coronavirus. Anna Rosa Mandoli, 72 anni, è morta dopo aver avuto complicanze respiratorie. Lascia il marito, che attualmente è in isolamento, e la famiglia che è stata travolta dalla notizia.

Anna Rosa era la zia del giornalista Paolo Mandoli e per tanti anni aveva lavorato negli uffici del comune di Lucca, come dipendente. Da tempo in pensione, era sorella di ben 10 fratelli.

Al collega vanno le condoglianze dell’intera redazione di Lucca in Diretta.