Coronavirus, studente positivo: una classe della media di Montecarlo in quarantena

E’ in continua evoluzione e si sta complicando la situazione del coronavirus nel comune di Montecarlo dove sono in quarantena anche gli alunni egli insegnanti di una classe della scuola media dove è stato registrato un caso di un ragazzo positivo.

Ne dà notizia il sindaco Federico Carrara, facendo il punto sulla situazione nel comune: “Da settembre ad oggi i soggetti contagiati sono 45, di cui 39 in isolamento nelle loro abitazioni, con sintomi più o meno lievi e 2 ricoverati all’ospedale San Luca. I guariti sono in totale 4. A scopo precauzionale i familiari e le persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi sono tutti in quarantena”.

“Sono in quarantena – prosegue Carrara – anche gli alunni e gli insegnanti di una classe della scuola media, dove è stato registrato un caso di un ragazzo positivo. Nei prossimi giorni tutti saranno sottoposti a tampone, secondo i protocolli vigenti in materia”.

“La situazione purtroppo sta diventando sempre più complicata – ammette -, anche perchè le strutture sanitarie sono quasi al collasso e non riescono a garantire i tracciamenti in tempo reale. I tamponi risultano non processati presso i laboratori Asl; ci sono difficoltà nel reperire i necessari reagenti. Anche i medici di base rappresentano le difficoltà organizzative del momento. Tra i sindaci della Piana e il direttore sanitario della Asl, siamo quotidianamente in contatto, per sollecitare la stessa Asl e la Regione Toscana a mettere in atto soluzioni fattive per normalizzare la situazione. In ultimo, le precauzioni da osservare sono sempre le stesse, lavaggio delle mani, uso delle mascherine e distanziamento fisico. Raccomando altresì di limitare gli spostamenti, in base alle reali necessità e per chi ha comunque bisogno di spostarsi nella fascia oraria dalla 22 alle 5, ricordo che è necessaria l’autocertificazione”.