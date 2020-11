Incidente con il trattore, grave agricoltore

E’ rimasto ferito nel corso di un incidente con il trattore a Castelvecchio di Compito ed è stato trasportato all’ospedale Cisanello con l’elisoccorso Pegaso.

E’ in condizioni serie ma non in pericolo di vita un uomo che nella mattinata di oggi (7 novembre) è rimasto coinvolto nell’infortunio in un terreno del compitese.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanza, vigili del fuoco e elisoccorso. L’uomo era rimasto incastrato in uno strumento agricolo attaccato sul retro del trattore.