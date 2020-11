Cade in un dirupo durante un’escursione: donna in elisoccorso al San Luca

Donna ferita in montagna trasportata con Pegaso all’ospedale San Luca di Lucca.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi (8 novembre) intorno alle 15,05 nel Vallone dell’Inferno, sul sentiero Cai 126 della Pania della Croce nel territorio del comune di Fabbriche di Vergemoli.

La signora di 65 anni, che faceva parte di una comitiva di 6 escursionisti, per cause tutte da capire, è scivolata per 2-3 metri in un dirupo ai lati del sentiero. Ha riportato un forte trauma ad una gamba con sospetta frattura del femore.

Dopo la chiamata al 118 si è deciso di far sollevare l’elicottero Pegaso mentre entravano in azione gli uomini del Soccorso Alpino che hanno permesso il recupero della donna per il successivo trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Luca di Lucca.