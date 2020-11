Coronavirus, sono 262 i nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 262 i nuovi contagiati da coronavirus in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Sono invece 2479 i nuovi casi in Toscana, contro i 2787 di ieri.

Di questi 115 sono nella piana di Lucca (Altopascio 5, Capannori 22, Lucca 70, Montecarlo 4, Pescaglia 2, Porcari 10, Villa Basilica 2), 27 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 1, Barga 4, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, Molazzana 2, Pieve Fosciana 4, San Romano in Garfagnana 1) e 120 in Versilia (Camaiore 33, Forte dei Marmi 5, Massarosa 20, Pietrasanta 15, Seravezza 14, Stazzema 1, Viareggio 32).

I deceduti diminuiscono di una sola unità, scendendo a 29. Anche i nuovi guariti diminuiscono: oggi sono 586 contro i 614 di ieri.

In Toscana sono quindi saliti a 62946 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 17938 (28,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15542 in più rispetto a ieri. Sono 8264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1784 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 43447, +4,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1700 (118 in più rispetto a ieri), di cui 226 in terapia intensiva (12 in più). I 29 decessi riguardano 18 uomini e 11 donne con un’età media di 83,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 13 a Firenze, 5 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 3 a Livorno, 1 residente fuori Toscana.

L’età media dei 2479 casi odierni è di 46 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

I casi di positività registrati a Firenze sono 554 in più rispetto a ieri, a Prato 336 in più, a Pistoia 267 in più, a Massa 99 in più, a Lucca 262 in più, a Pisa 347 in più, a Livorno 154 in più, ad Arezzo 252 in più, a Siena 139 in più, a Grosseto 69 in più.

Complessivamente, 41747 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.746 in più rispetto a ieri, più 4,4%). Sono invece 35242 (1.857 in meno rispetto a ieri, meno 5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1700 (118 in più rispetto a ieri, più 7,5%), 226 in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

All’ospedale di Lucca sono 90 i ricoverati, di cui 19 in terapia intensiva. All’ospedale Versilia sono 70 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 17938 (586 in più rispetto a ieri, più 3,4%): 1344 persone clinicamente guarite (50 in più rispetto a ieri, più 3,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 16594 (536 in più rispetto a ieri, più 3,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.