Morto l’imprenditore schiacciato dal trattore a Castelvecchio

È morto nel pomeriggio di ieri (7 novembre), dopo essere stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a Pisa l’imprenditore di 64 anni che si è ribaltato con il trattore nel suo terreno in via di Tiglio a Castelvecchio.

Si tratta di Walter Tommasi, noto immobiliarista di Castelvecchio di Compito, noto per essere stato in passato presidente della locale società di calcio e poi del Forcoli in serie D.

L’incidente si è verificato ieri intorno alle 10 del mattino ed immediati sono stati i soccorsi con i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Verde di Porcari. Vista la gravità delle fratture e delle ferite è stato allertato l’elicottero Pegaso che ha portato l’imprenditore, sempre cosciente, a Cisanello.

Durante il trasferimento al nosocomio pisano i primi segnali di problemi cardiaci, con alcuni arresti che hanno fatto temere il peggio.

Nel pomeriggio, poi, l’aggravamento delle condizioni e una emorragia interna che ha portato al decesso.

Tommasi lascia la moglie, molto conosciuta come veterinaria nel Capannorese, la prima a chiamare i soccorsi dopo l’incidente.

Sul posto dell’incidente, per ricostruire l’accaduto, anche i carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli e Pieve di Compito. Ma sono escluse responsabilità di terzi sull’accaduto. Il mezzo, cui pare che l’imprenditore volesse sostituire la batteria quando è accaduto l’irreparabile, non è stato sequestrato.