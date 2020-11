Si tuffa in mare a Marina di Massa e va in ipotermia

Il bagnante è stato salvato ieri, sabato 7 novembre, dalla guardia costiera.

La sala operativa della capitaneria di porto ha ricevuto una segnalazione da parte della questura di Massa-Carrara relativa ad una persona che si era tuffata in mare nei pressi della “Colonia Torino”, allontanandosi per più di 100 metri dalla costa ed è stata, quindi, disposta l’immediata uscita del battello pneumatico GC 337 che, giunto sul posto in pochi minuti, ha individuato e preso, non senza qualche complicazione, la persona che versava in evidente difficoltà a causa di un principio di ipotermia.

Dopo aver prestato la prima assistenza al malcapitato ed averlo rassicurato, il mezzo nauticodella guardia costiera, in collaborazione con il personale della polizia di Stato intervenutosul posto, si è accostato alla battigia per affidare il malcapitato al personale 118 per le cure del caso, scongiurando così più gravi conseguenze.