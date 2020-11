Giani: “Al Campo di Marte 120 posti letto covid”

“A Lucca realizzeremo 120 nuovi posti letto completamente attrezzati per pazienti covid nel padiglione A del Campo di Marte, valorizzando così una struttura pubblica sanitaria non più utilizzata”. La conferma alla vigilia di una visita annunciata per domani (10 novembre) arriva da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Una soluzione studiata per far fronte all’aumento dei contagi. “Correremo – spiega Giani – per adeguare gli impianti e sistemare le postazioni con l’ossigeno, attrezzandoci per far respirare gli ospedali e affrontare al meglio questa seconda ondata”.