Furti alle poste e in banca con la tecnica del jackpotting, blitz all’alba dei carabinieri: tre in manette

Blitz dei carabinieri questa mattina (10 novembre) che ha portato in carcere tre persone ritenuti i componenti di una banda dedita ai furti agli uffici postali e alle banche con la tecnica del jackpotting.

L’operazione si è svolta dalle prime ore del mattino nelle province di Lucca e Vercelli ed è stata coordinata dal comando provinciale di Lucca. Oltre 30 carabinieri sono in azione per applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti di origine romena e moldava, emessa dal Gip del tribunale di Lucca, su richiesta della locale procura.