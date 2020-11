Ditta trancia un cavo elettrico, blackout a Sant’Anna e San Donato

Questa mattina (11 novembre) intorno alle 11,45, nella zona di via Barsanti e Matteucci, una ditta che lavorava in un’area privata ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità ad alcune porzioni dei quartieri Sant’Anna e San Donato.

Il fatto ha provocato un disservizio elettrico per un gruppo di utenze servite dal tratto di linea interessata. I tecnici E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal centro operativo che ha eseguito manovre in telecomando, hanno restituito energia a tutte le utenze in tempi rapidi. Adesso le squadre operative dell’azienda elettrica stanno operando sul posto per procedere alla sostituzione del cavo danneggiato, senza ulteriori disagi per la clientela.

Case, negozi, appartamenti sono rimasti al buio per ore in attesa dell’intervento di E-Distribuzione. Disagi anche per il mancato funzionamento dei semafori, con qualche difficoltà per il traffico.

E-Distribuzione si scusa e ricorda di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi.