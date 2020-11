Travolge la colonnina del gas dopo l’incidente: attimi di preoccupazione alla Cappella

Carambola dopo l’incidente d’auto, una macchina finisce su una colonnina del gas. Momenti di preoccupazione questa sera (11 novembre) sulla via per Camaiore alla Cappella per le conseguenze di un sinistro stradale, fortunamente senza feriti gravi.

Per intervenire sulla perdita di gas sul posto è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco di Lucca e dei tecnici di Gesam Gas, che hanno riparato il guasto ed evitato conseguenze legate alla fuoriuscita del metano.

L’intervento si è concluso intorno alle 23.