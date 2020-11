Posti letto Covid già pronti a Campo di Marte nei padiglioni C e O

Più celere del previsto l’attivazione di nuovi posti letto Covid al Campo di Marte. A dirlo è il governatore Eugenio Giani: “Grazie alle canaline dell’ossigeno già esistenti – dice – attiveremo con più rapidità i 120 posti letto del padiglione A alla Cittadella della salute di Lucca”.

“Questi posti – spiega il governatore – si aggiungeranno ai 50 già pronti nei padiglioni C e O. Sono in corso i lavori anche all’Ex Creaf di Prato dove, tra un mese, offriremo 500 nuovi posti letto. Stiamo facendo ogni sforzo per combattere il Covid-19″.