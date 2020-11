Covid19 e alberghi sanitari: a breve uno anche in Versilia con 38 camere

Non tutti i positivi al tampone Covid 19 hanno, per fortuna, bisogno di ricoveri in ospedale. E, tra i positivi asintomatici e paucisintomatici, per non contagiare la famiglia, c’è chi sceglie, invece che restare a casa propria fino a tampone negativo, di essere inserito negli alberghi sanitari.

“Sono tutti pieni, non c’è più posto”, è questa la preoccupazione ricorrente di molti cittadini.

Ma davvero è cosi?

Dati alla mano, ad oggi, gli alberghi sanitari attivi nell’ambito dell’Asl Toscana nord ovest sono 14 (11 già attivi mentre per gli altri 3 è in corso in questi giorni la stipula della convenzione) per un totale di 376 camere.

Gli alberghi sanitari attivi in provincia di Lucca sono due: uno a Lucca e uno nella Valle del Serchio.

Tra i tre alberghi sanitari che saranno attivati a breve ce ne è uno anche in Versilia da 38 camere.

Attualmente, sul territorio della Asl Toscana nord ovest, sono occupati 141 posti su 189, pari al 78,3%.

Per incrementare la disponibilità dei posti in alberghi sanitari, la Asl Toscana nord ovest ha pubblicato un apposito bando con cui sono state invitati gli alberghi a manifestare il proprio interesse a mettere a disposizione le proprie strutture come alberghi sanitari. Il bando è scaduto lo scorso 11 novembre e sono state una trentina le candidature (tra queste rientrano anche i tre alberghi con cui è in corso la stipula della convenzione).