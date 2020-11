Lavoratori in nero su un’imbarcazione da diporto all’Isola d’Elba

Lavoratori in nero su una imbarcazione da diporto. E’ quanto hanno scoperto i militari del Roan, reparto aeronavale della Gdf, all’Isola d’Elba.

Ben due i lavoratori senza contratto, è quanto accertato i finanziari della sezione di Portoferraio durante un controllo economico-finanziario del territorio.

Al momento del controllo in mare – eseguito presso una nota località turistica dell’Isola d’Elba – i lavoratori erano impegnati a svolgere mansioni a bordo di un’imbarcazione da diporto impiegata in attività di noleggio.

Inoltre, durante il controllo, i finanzieri hanno accertato che l’unità navale era sprovvista delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio.

All’armatore dell’imbarcazione è stata applicata la sanzione amministrativa per i lavoratori in nero, la notifica dell’obbligo di ottemperare a talune prescrizioni – tra cui l’assunzione dei lavoratori per sei mesi – e la sanzione amministrativa per illegittimo utilizzo dell’imbarcazione in attività commerciale di noleggio.