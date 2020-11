Coronavirus, 234 nuovi casi e due decessi in provincia di Lucca

Sono 234 i nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Lucca, un dato superiore a quello degli ultimi giorni.

Dei casi in Lucchesia 94 sono a Lucca e nella Piana (Altopascio 10, Capannori 23, Lucca 50, Montecarlo 3, Pescaglia 3, Porcari 5; 55 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 7, Barga 13, Borgo a Mozzano 6, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 2, Fosciandora 1, Gallicano 5, Minucciano 4, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 2, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 1) e 85 in Versilia (Camaiore 18, Forte dei Marmi 3, Massarosa 13, Pietrasanta 15, Seravezza 7, Viareggio 29).

In Toscana sono in tutto 76750 i casi di positività al coronavirus, 2420 in più rispetto a ieri (1779 identificati in corso di tracciamento e 641 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,5% e raggiungono quota 23854 (31,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19184 in più rispetto a ieri. Sono 8551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51061, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1945 (24 in più rispetto a ieri), di cui 266 in terapia intensiva (1 in più).

All’ospedale di Lucca sono 99 i ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva. All’ospedale Versilia sono 82 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un’età media di 82,4 anni. Di questi due sono della provincia di Lucca che raggiunge quota 194. Si tratta di un uomo di 83 anni di Lucca e di una donna di 89 della Versilia.

L’età media dei 2420 casi odierni è di 47 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Sono 22249 i casi complessivi ad oggi a Firenze (551 in più rispetto a ieri), 6736 a Prato (286 in più), 6371 a Pistoia (221 in più), 4237 a Massa (196 in più), 7178 a Lucca (234 in più), 10738 a Pisa (292 in più), 5460 a Livorno (133 in più), 7468 ad Arezzo (293 in più), 3283 a Siena (123 in più), 2475 a Grosseto (91 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono .058 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 855 nella Nord Ovest, 507 nella Sud est.

Complessivamente, 49116 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (908 in più rispetto a ieri, più 1,9%). Sono 43908 (1.187 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15876, Nord Ovest 16784, Sud Est 11248).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1945 (24 in più rispetto a ieri, più 1,2%), 266 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 0,4%).

Le persone complessivamente guarite sono 23854 (1.446 in più rispetto a ieri, più 6,5%): 1555 persone clinicamente guarite (15 in più rispetto a ieri, più 1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 22299 (1431 in più rispetto a ieri, più 6,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.