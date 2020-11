Il giallo del doppio esito del tampone: “Prima negativo, poi positivo”

Avevano tirato un sospiro di sollievo quando era arrivato il “primo” referto del tampone effettuato: negativo, e marito e moglie possono rilassarsi. Una brutta parentesi da lasciarsi alle spalle con solo tre giorni di attesa. E invece, dopo circa una settimana arriva dall’Asl un altro referto di segno contrario: sopra c’è scritto positivo. Eppure, nessuno dei due ha più fatto tamponi.

Un vero e proprio giallo che ha avuto il suo climax proprio oggi (16 novembre) con l’arrivo del nuovo referto. A raccontarlo è il giovane marito della donna che vive a Lucca: “Mia moglie – spiega – ha fatto il tampone il 5 novembre scorso e l’8 avevamo già il referto,risultato negativo: da quel giorno tutto ok non si è fatto più nessuno tampone, dato che è risultata negativa. Stamattina però – racconta – arriva un altro referto con esito positivo al covid19, anche se nel frattempo non è stato più fatto nessun tampone, ma come può accadere una cosa simile? Noi a quale risultato dobbiamo fare riferimento? Negativo o positivo? quante persone avranno ricevuto risultati fasulli?”.