Bambina di un anno resta gravemente ustionata con l’acqua bollente

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (17 novembre) ad Altopascio. Una bambina di un anno, per un incidente domestico, è rimasta ustionata, per causa in corso di accertamento, dall’acqua bollente.

La bambina, secondo quanto hanno potuto riscontrare i sanitari, intervenuti d’urgenza sul posto dopo la chiamata di soccorso dei genitori, ha subito ustioni di primo e secondo grado praticamente su tutto il corpo. Si è deciso, quindi, di far sollevare l’elicottero Pegaso che l’ha portata d’urgenza, e in codice rosso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per ricevere le cure adeguate.