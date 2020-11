Vola giù per 10 metri dal tetto di una casa: in ospedale professionista di 35 anni

Grave incidente sul lavoro al Turchetto in via Micheloni, poco dopo le 13 di oggi (17 novembre).

Per cause al vaglio degli uomini della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro un professionista di 35 anni è caduto da un tetto, dall’altezza di circa 10 metri, mentre effettuava un sopralluogo ad un immobile. L’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato un violento trauma alla colonna vertebrale.

Il medico giunto a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Porcari dal vicino punto Pet ha verificato che le condizioni dell’uomo non erano così gravi come sembrava in un primo momento e ha ritenuto che non fosse necessario l’intervento di Pegaso, che era nel frattampo stato allertato.

L’uomo è stato quindi accompagnato, in codice rosso per dinamica, all’ospedale di Lucca.