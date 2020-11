In fiamme un metato a Boveglio

Incendio in un metato a Boveglio al cui interno si trovavano a essiccare castagne. Le fiamme sono scoppiate attorno all’ora di pranzo di oggi (18 novembre) per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, si sono precipitate le squadre dei pompieri che hanno lavorato a lungo per estinguere il rogo e bonificare l’area. Indagini in corso per chiarire la causa dell’incendio. Amarezza in paese per quanti hanno perso l’intero raccolto di castagne.