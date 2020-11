Scippa un’anziana, individuato dalla polizia nonostante indossasse la mascherina

Lo scippo, in piazza della Libertà a Firenze, è avvenuto con la mascherina anti Covid 19 addosso, ma la polizia di Stato ha individua e denunciato il presunto autore

Mancava poco alle 15 di ieri pomeriggio (17 novembre) quando una donna ha fermato una volante in via Cavour e ha segnalato un avvenuto scippo ai suoi danni. La vittima, un’anziana di 72 anni, ha raccontato agli agenti che dopo aver parcheggiato la propria auto, stava attraversando Piazza della Libertà quando veniva avvicinata da un ragazzo in bicicletta, con tanto di mascherina indossata, che le aveva strappato la borsa e si era diretto verso il centro.

Allertati dalla segnalazione, gli investigatori della squadra mobile si sono messi subito sulle tracce del responsabile.

Ricostruita la dinamica dell’accaduto e le fattezze dell’autore, gli agenti hanno subito inziato le ricerche fino a quando, un paio di ore dopo, hanno individuato, in Piazza Leopoldo, un ragazzo seduto vicino ai giardini che sottoposto a controllo, è stato trovato con indosso gli effetti personali della vittima ed ha ammesso la propria responsabilità, permettendo anche di recuperare la borsa della donna che aveva gettato in un vicino cassonetto dell’immondizia.

Il ragazzo, un 20enne di origine moldava è stato denunciato per furto con strappo.