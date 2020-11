Alberi abbattuti e pali della luce pericolanti, disagi per il vento

Disagi e qualche danno per le forti raffiche di vento. L’allerta meteo diramata ieri (19 novembre) dalla Regione Toscana si è tradotta, in provincia di Lucca, in numerosi interventi per fronteggiare il vento.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tutte le squadre a disposizione per rimuovere alberi abbattuti dalle raffiche nella Piana di Lucca, Valle del Serchio, e in Versilia, dove si è dovuto mettere in sicurezza anche alcuni pali della luce che sono stati resi pericolanti.