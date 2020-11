Dipendente di un night di Altopascio scomparsa nel nulla

La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per sequestro di persona dopo che dal primo novembre è scomparsa Khrystyna Novak, 29enne ucraina, dopo che il compagno, un imprenditore 41enne di origini spagnole, è stato arrestato il giorno di Halloween dai poliziotti del commissariato di Pontedera per porto abusivo d’arma e munizioni, ricettazione, coltivazione e detenzione aifini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La giovane, che lavorava in un night di Altopascio, è infatti sparita da 19 giorni, abbandonando la casa dove viveva con il fidanzato. A dare l’allarme, sarebbe stato un avvocato il 9 novembre scorso, contattato dalla famiglia della giovaneche aveva provato – in quella settimana – a mettersi in contatto con la figlia e a chiedere aiuto alle sue amiche. La madre, non sentendola telefonicamente da giorni dall’Ucraina, attraverso una conoscente che vive a Brescia ha fatto scattare le ricerche. Subito dopo gli investigatori sono quindi nuovamente tornati in quell’abitazione assieme alla Scientifica. Esito del sopralluogo: nessuna traccia di colluttazione e nessun segno di sangue tra quelle pareti, dove però i poliziotti hanno trovato il passaporto della ragazza ma non il telefono, che risulta irraggiungibile da giorni.