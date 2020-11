Gira con 25 dosi di cocaina in pieno centro a Follonica, beccato durante i controlli Covid

Gira con 25 dosi di cocaina in pieno centro a Follonica, beccato dai carabinieri durante i controlli Covid

E’ successo ieri (19 novembre). I militari, impegnati nei controlli finalizzati al rispetto delle misure di contenimento date dal fenomeno pandemico, sono stati attirati in pieno centro da un’autovettura che alla vista dei carabinieri ha tentato di svoltare in una zona vietata.

Intimato l’alt, all’interno della vettura c’erano due uomini, uno ha tentato di fuggire a piedi dopo aver nascosto qualcosa all’interno. Raggiunto e riportato all’auto, dove da un controllo del veicolo è saltato fuori il sacchetto con dentro 25 dosi di cocaina, verosimilmente pronte per lo spaccio. Dieci grammi in tutto, che avrebbero potuto fruttare oltre mille euro. Per il giovane, un 30enne originario del Marocco è scattata la denuncia.

Il secondo occupante della vettura è risultato invece estraneo alla vicenda.

Ad entrambi è stata contestata la violazione al Dpcm in vigore, con una sanzione di 400 euro.