Lutto al bar Pacini, morto David Cantieri

Esprime tutta la sua commozione Confcommercio nell’apprendere la notizia delle scomparsa di David Cantieri, co – titolare dello storico Bar Pacini di piazza Napoleone. “In questo momento di grande dolore – si legge in una nota -, l’associazione ne ricorda il grande impegno non soltanto all’interno della sua attività, ma anche per valorizzare la città attraverso la partecipazione del locale a tante iniziative “collettive”. Un imprenditore attento non solo a se stesso insomma, ma con una visione più ampia e lungimirante. “Alla famiglia di Cantieri ed in particolar modo alla moglie Laura vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso da parte dell’intera struttura Confcommercio”.