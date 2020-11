Materiale abbandonato all’esterno del Foro Boario. A segnalarlo è un nostro lettore.

“Dietro l’edificio principale del Foro Boario, quindi in area di competenza del Comune, si ammira una discarica “spontanea” – ci scrive – Si notano rifiuti speciali (frigoriferi, scaldabagno, materiale elettrico) e rifiuti assortiti, alcuni pare provenienti dalla Pia Casa (quindi sempre di competenza del Comune). Per essere la nostra un’amministrazione “verde” e sensibile ai problemi ambientali nonché al decoro urbano non è niente male”.