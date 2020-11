Sindacato Conapo acquista 100 mascherine dal calzaturificio Michela

Cento mascherine del calzaturificio Michela per i vigili del fuoco iscritti al Conapo. È questo l’acquisto effettuato dal sindacato non per le attività di servizio, per cui la fornitura viene garantita dal comando, ma per la vita di tutti i giorni dei suoi iscritti.

Il sindacato ha voluto così sostenere una attività locale, che si è riconvertita ultimamente anche nella realizzazione di mascherine.