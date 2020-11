Il dj Stefano Noto ricoverato al Versilia nel reparto Covid: “Sono vivo per miracolo”

“Sono vivo per miracolo”. La testimonianza arriva da Stefano Noto, ricoverato all’ospedale Versilia nel reparto Covid.

E’ lui stesso a postare sul suo profilo Facebook le immagini che lo ritraggono attaccato all’ossigeno in una camera del nosocomio di Lido di Camaiore. Tanti i messaggi degli amici che gli augurano una pronta guarigione.

“Con oggi (23 novembre) sono 24 giorni che sono in ospedale – spiega al telefono a Lucca in Diretta -. Il virus esiste ed è molto serio e pericoloso”.

Il famoso dj, ed ex patron del Frau sulla Marina di Torre del Lago se l’è vista brutta e lancia un appello: “Con il coronavirus non si scherza – afferma -, e chi la prende alla leggera deve capire che non è una sciocchezza”.

“Voglio esssere un esempio del mondo della notte – aggiunge – e dimostrare che nonostante i locali siano chiusi dallo scorso agosto, il virus, io, l’ho preso un mese fa”. Dove, non ne è certo, anche se sospetta di essersi contagiato a una cena.

Poi un ringraziamento verso il personale del Versilia: “Dottori, infermieri e oss sono persone speciali, veri angeli, per dedizione -, ogni giorno ci sono perdite ma anche guarigioni”

“Fatevi tutti il tampone – raccomanda – grandi e piccoli, e non sottovalutate il Covid 19”.