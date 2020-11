Fermato a un controllo Covid, era ricercato

Ancora controlli Covid da parte dei carabinieri di Siena.

La scorsa notte i militari della stazione di Siena Centro, hanno identificato un 35enne sierraleonese che, alla vista dei carabinieri, ha cercato di eludere il controllo.

Raggiunto dai carabinieri ha cercato invano di giustificare la sua presenza per strada e, a seguito di alcune verifiche effettuate sul posto dai militari dell’Arma, è stato accertato che l’uomo era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Firenze per alcuni reati in materia di stupefacenti consumati fuori Provincia.

L’uomo, sanzionato anche per la violazione del dpcm che ha collocato la Toscana nella zona rossa, è stato portato in carcere, a disposizione della procura della Repubblica di Siena.