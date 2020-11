Era da pochi minuti trascorsa la mezzanotte quando un commando di ladri arriva nel piazzale di fronte alla Conad di Altopascio: i malviventi giungono a bordo di un camion, dal cui cassone fanno scendere una ruspa, utilizzandola poi come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato, raggiungere la zona del magazzino e arrivare al locale della cassaforte. Una volta qui, sempre con l’aiuto della ruspa, hanno sradicato la cassaforte portandola via dopo averla sistemata sul mezzo pesante a bordo del quale si sono poi dileguati.

Un colpo da manuale quello messo a segno nel supermercato da una banda di malviventi professionisti, molto simile a quelli messi a segno all’Esselunga di Marlia e al distributore Q8 di Porcari, dove furono divelte le colonnine delle casse continue.

Sul raid indagano i carabinieri, che stanno passando al setaccio anche le telecamere a circuito chiuso del supermercato che hanno ripreso la banda in azione. Un colpo grosso, evidentemente studiato nel minimo dettaglio.

I ladri, secondo quanto ricostruito, hanno agito in modo estremamente veloce: sono arrivati approfittando delle strade deserte a causa del lockdown e in pochi minuti sono riusciti ad aprirsi un varco verso il magazzino, individuare la cassaforte e portarsela. Quando hanno distrutto l’ingresso l’allarme, collegato con un istituto di vigilanza privato, è entrato subito in funzione e una pattuglia di guardie giurate si è precipitata sul posto ma dei malviventi non c’era più alcuna traccia: avevano abbandonato la ruspa sul posto, fuggendo con il mezzo pesante, forse con la complicità di qualcuno che faceva da palo.