Muore per Covid a 65 anni il titolare dell’albergo ristorante ‘Il Grotto’

Ancora una morte in Garfagnana causata dal Covid.

È scomparso per le conseguenze del contagio Franco Salotti, 65 anni, noto titolare dell’albergo-ristorante Il Grotto di Villetta San Romano. Era ricoverato da tre settimane nella terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Lucca.

Immediato il cordoglio del mondo istituzionale e dello sport (il figlio Severiano è un apprezzato calciatore dei dilettanti della provincia).

Così lo ricorda il sindaco di San Romano Garfagnana, Raffaella Mariani: “Un amico, un simbolo, una bella persona. Nell’attività che la sua famiglia svolge ininterrottamente da 90 anni, con l’aiuto dei suoi figli e dei nipoti nel ristorante, in albergo, al bar e nel negozio di alimentari, era fortissima la sua presenza gioviale e grande la disponibilità verso tutti. Fino a pochi giorni fa ha collaborato anche con l’amministrazione comunale per la

distribuzione di pacchi alimentari e di mascherine rendendosi disponibile per ogni forma di aiuto potesse essere utile. Gli siamo riconoscenti per l’esempio e per l’impegno. Lascia un vuoto immenso e vogliamo stringerci alla sua grande e bella famiglia per dimostrare loro affetto e vicinanza.”

A ricordarlo è anche il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi: “Era persona conosciutissima sia per la sua attività di imprenditore serio e capace, sia per la sua ben nota passione per il calcio e per lo sport in generale. Franco era davvero una brava persona sempre molto disponibile e cordiale con tutti.I o lo conoscevo da tempo e il mio amichevole rapporto con lui risaliva agli anni lontani in cui la squadra del Castelnuovo iniziò a prendere alloggio nella sua ospitale struttura”.

“Sapevamo un po’ tutti – conclude – che le sue condizioni di salute erano assai gravi, ma alla morte non siamo mai preparati e quando arrivano notizie come questa lo sconcerto e il dolore sono fortissimi. Franco aveva solo 65 anni e lascia nel più profondo dolore una grande e bella famiglia alla quale porgo con tutto il cuore le mie più sentite condoglianze”.