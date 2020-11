Estorsione a Mario Son Sodo, nuovo servizio in tv de ‘Le Iene’ dopo la condanna in Cassazione

Sono tornate a Lucca le telecamere delle Iene. È andata in onda ieri sera (25 novembre) la puntata della nota trasmissione televisiva di Italia 1 in cui la Iena Andrea Agresti ha incontrato Mario Son Sodo dopo la condanna definitiva in Cassazione a cinque anni di reclusione e 100mila euro di risarcimento danni alla coppia che per mesi gli aveva estorto denaro con le minacce.

Le Iene hanno passato una intera giornata con Mario, fra giri in carrozza, massaggi e incontri con le persone della città che lo conoscoono e gli vogliono bene. Non è mancato neanche un cenno al momento di pandemia. Due chiacchiere sulle paure legate al coronavirus, che Mario dimostra di prendere molto sul serio.

Per vedere il servizio (dove si mostra anche l’articolo di Lucca in Diretta) clicca qui.