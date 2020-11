Trovato con la bici e il compressore rubati: nei guai 60enne

Via una bici elettrica e un compressore da un garage, denunciato un uomo per ricettazione.

Nella giornata di ieri (24 novembre), i carabinieri della stazione di Torre del Lago sono intervenuti sul luogo del furto dove ignoti si erano introdotti all’interno di un garage di pertinenza asportando i due oggetti di valore. Dopo i primi accertamenti ed il sopralluogo nell’abitazione colpita, i militari dell’arma, a seguito di indagine, hanno raccolto alcuni sospetti su un uomo domiciliato in una roulotte parcheggiata in un campo non troppo distante dal luogo del furto.

Il sospetto dei carabinieri si è rivelato veritiero tanto che hanno sottoposto a perquisizione l’uomo e lo hanno trovato in possesso sia della bici elettrica sia del compressore, risultati rubati nel corso della notte nel garage.

I militari hanno così condotto il 60enne, di origine rumena, in caserma dove è stato denunciato per il reato di ricettazione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario che, molto contento, ha ringraziato i carabinieri per avergli ritrovato subito i suoi oggetti.