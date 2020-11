Fermato in auto: sotto al freno a mano aveva nascosto la droga

Ancora controlli mirati a Viareggio da parte del commissariato di polizia, e un nuovo arresto per droga.

A finire in manette nel primo pomeriggio di ieri (26 novembre) è stato un 26enne originario della Tunisia, incensurato, trovato con 42 involucri di cocaina, in totale oltre 23 grammi

Il giovane è stato fermato, e controllato, in centro a Viareggio, in via Sant’Andrea, mentre era a bordo di autovettura. Gli agenti hanno subito perquisito l’abitacolo, trovando la droga nascosta sotto al freno a mano

Dopo una notte nella camera di sicurezza, questa mattina sarà processato per direttissima al tribunale di Lucca.