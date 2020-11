Grave dopo lo scontro in scooter con un’auto

Brutto incidente attorno alle 7,30 di questa mattina (27 novembre) sulla variante Aurelia a Viareggio. Nei pressi della rotatoria in direzione di Torre del Lago un motorino, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un’auto. L’uomo che si trovava in sella è stato sbalzato violentemente a terra.

L’allarme è stato dato immediatamente al 118 e la centrale operativa ha inviato sul posto automedica e ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, trasportando poi il ferito – rimasto sempre cosciente ma in stato confusionale – al pronto soccorso dell’ospedale Versilia con il codice rosso.

A preoccupare la sospetta frattura di una gamba ma le condizioni del ferito non sarebbero comunque preoccupanti.