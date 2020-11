Scontro tra due auto sul Brennero, grave un anziano

Un anziano ottantenne è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto attorno alle 12,40 di oggi (27 novembre) sulla via nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli.

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, l’automobilista si sarebbe scontrato con un’altra auto i cui occupanti non hanno riportato ferite gravi. L’anziano invece ha riportato un trauma cranico commotivo. A soccorrerlo ambulanza e automedica inviati dalla centrale operativa del 118.

L’anziano è stato condotto con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.