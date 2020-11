Sospesa l’attività di un Kebab a Viareggio

L’attività di un kebab in via Aurelia a Viareggio nel quartiere Varignano sospesa dal questore per 10 giorni.

In particolare, gli accertamenti effettuati hanno consentito agli agenti del commissariato di Viareggio di accertare una frequentazione assidua ad opera di stranieri gravati da precedenti penali per reati relativi all’abuso di sostanze alcooliche e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che creavano frequenti casi di assembramento e disturbo alla quiete pubblica e alla salute pubblica ,spesso degenerati in lite e pertanto causa di pericolo e di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.