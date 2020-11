Palazzina in fiamme a Porcari: due anziani intossicati in ospedale

Paura nella notte a Porcari per un incendio che ha interessato, intorno alle 2,30 di notte, una palazzina di sei appartamenti in via Pacini e le cui cause sono al vaglio del comando dei vigili del fuoco di Lucca,

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco lucchesi, è stata inviata dalla centrale unica del 118 Toscana Nord l’auto medica e un’ambulanza. Alla fine quella che poteva essere una situazione drammatica, vista l’ora e la presenza in casa di tutti i residenti, ha avuto un’evoluzione sostanzialmente positiva.

A finire in ospedale, per una intossicazione da fumi, una coppia di anziani, condotta al pronto soccorso fortunatamente in codice verde.