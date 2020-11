Blitz dell’Arma in un campo rom a Firenze: trovata refurtiva

Blitz dell’Arma in un accampamento rom, abusivo, in via del Fossetto a Firenze. I carabinieri hanno trovato all’interno un vero e proprio deposito di oggetti rubati.

Il titolare di una società con magazzino nella via del Fossetto ha chiamato il 112, denunciando di aver subito un furto di teloni in pvc e i carabinieri si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso. L’uomo, già altre volte, si era recato, da solo, nel vicino campo rom per chiedere di riavere indietro il materiale di sua proprietà sparito, nella convizione che gli autori dei furti fossero alcuni abitanti dell’accampamento, che però gli avevano risposto di non saperne niente.

I militari hanno quindi effettuato un controllo nel campo rom, identificando una decina di persone e ritrovando sul tetto di una baracca i teli appena rubati. In un’altra baracca sono poi stati trovati due televisori e diversi utensili elettrici per l’edilizia, oltre ad attrezzi da lavoro nonché numerosi rotoli di pellame di vario colore e decine di sacchi in plastica chiusi con nastro da imballaggio dove, all’interno, erano custodite centinaia di borse in pelle già confezionate, di vario colore e foggia. Per gli occupanti del campo è scattata la denuncia per ricettazione.

Contattati i titolari di varie aziende, ben 21 hanno riconosciuto il materiale sequestrato dai carabinieri, risultato oggetto di furto.