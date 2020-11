Sostanze stupefacenti nei biglietti di auguri, nei francobolli e nei libri: 500 pacchi da sballo diretti in Toscana

Cinquanta chili di droga nella corrispondenza. L’operazione, svolta a Linate dall’agenzia delle Dogane e dalla guardia di finanza, ha avuto risvolti anche in Toscana dove erano ben 534 i destinatari dei pacchi da sballo.



All’aeroporto lombardo sono stati intercettati vari tipi di sostanze stupefacenti, nascosti nella posta, provenienti, principalmente, dall’Olanda e destinati a cittadini residenti in ogni regione italiana.

I 50 chili di droga erano nascosti dentro a biglietti di auguri, incollati su cartoline, racchiusi nelle pagine di libri e perfino nelle confezioni di cerotti.

L’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che quotidianamente proviene dai Paesi Bassi e la cui analisi hanno consentito di rinvenire quasi 15 chili di anfetamina e 4 di metanfetamina, sia allo stato solido che liquido, 2 chili tra cocaina ed eroina, 15 tra hashish e marijuana, oltre 10mila francobolli di Lsd e 10 chili di funghi allucinogeni, fino ai 600 grammi di Ghb, la droga liquida comunemente detta dello stupro, che solo con alcune gocce è in grado di inibire la capacità di intendere e volere dell’assuntore.

L’operazione di polizia ha consentito finora di rilevare come gli stupefacenti, probabilmente ordinati via web, transitino ogni giorno dentro buste prive dell’indicazione del mittente, unitamente a migliaia di lettere di corrispondenza in attesa di smistamento presso il centro postale di Linate.

Le informazioni in possesso degli investigatori forniscono un quadro allarmante circa la vastissima domanda di sostanze da sballo da parte dei destinatari. L’attività prosegue anche attraverso approfondimenti a cura dei reparti della guardia di finanza territorialmente competenti.