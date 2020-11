A Castelnuovo i positivi al Covid scendono a 53: sono ben 102 i guariti

Coronavirus a Castelnuovo, il vicesindaco Chiara Bechelli torna a fare il punto sulla situazione sul territorio.

“Il quadro è abbastanza rassicurante e questo probabilmente è il frutto delle restrizioni conseguenti al passaggio nella zona rossa – afferma Bechelli -. Nel nostro comune abbiamo 53 positivi ma ben 102 guarigioni: questo però non ci deve far abbassare la guardia”.

Chiara Bechelli presenta un progetto a sostegno della famiglie in difficoltà: “Volevamo portarvi a conoscenza di un’iniziativa importante: il progetto Ri-Uscire. Un progetto di una dotazione di oltre 1,5 milioni di euro di contributi economici per soggetti fragili e vittime del disagio economico subito dalla pandemia. Anche l’Unione dei Comuni della Garfagnana ha partecipato con n fondo di 50mila euro. È desinato al superamento dei processi di impoverimento causati dal Covid e riguarda più misure come il prestito di solidarietà e l’aiuto di solidarietà”.

Per maggiori informazioni sul progetto: centro ascolto Caritas 353 4187927 (lunedì dalle 10,30 alle 12 e martedì dalle 9,30 alle 12); sportello centro intercomunale di Protezione Civile 335 6207657 (giovedì dalle 15 alle 17).