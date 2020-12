Cercasi gatto smarrito a Sorbano del Vescovo

Cercasi gatto sparito da casa domenica sera (29 novembre). Maschio, castrato, pelo lungo nero con una macchia bianca sul petto, coda folta vive a Sorbano del Vescovo.

“Ho paura – dice la sua padrona Nancy – che sia salito su una macchina aperta visto che è molto curioso. Di solito non si allontana mai e appena lo chiami arriva. Dovrebbe essere molto affamato: se gli offrite del cibo non lo dovrebbe rifiutare visto che non è schivo”.

Per chi lo avesse visto può contattare il numero 380-3888413.