Covid, muore volontario della Croce Rossa

Attualmente volontario della Croce Rossa di Pisa, ma da anni colonna portante del comitato di Lucca, è scomparso oggi (1 dicembre) Pietro Ardenti, per complicazioni dovute al Covid-19. A darne l’annuncio il presidente del comitato di Lucca, Fabio Bocca.

“Il contributo offerto da Pietro per il comitato di Lucca in tanti anni d’instancabile servizio – spiega il presidente Bocca – è stato particolarmente intenso e prezioso nell’ambito del Nucleo cucine della Protezione Civile, attività fondamentale e strategica, che ha consentito una fonte di ristoro fisico e affettivo, per tante persone vittime di eventi calamitosi”

“Tutto questo è stato possibile grazie all’opera di tutti i volontari che prestano servizio nel Nucleo – prosegue il presidente – ma Pietro e la sua grande forza, la sua energia, la sua determinazione, la sua passione hanno segnato la differenza senza la quale offrire un aiuto tanto mirato e articolato nella sua logistica non sarebbe stato possibile. Tutto il Comitato di Lucca, volontari e corpi ausiliari delle forze armate ringraziano Pietro per quanto fatto in questi anni e si stringono attorno ai suoi cari in questo momento doloroso”