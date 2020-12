In ospedale pedone travolto da un’auto in via di Piaggiori

Paura nel pomeriggio di oggi (1 dicembre) poco prima delle 17 a Segromigno in Monte in via di Piaggiori. Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, un pedone è stato travolto da un’auto in transito.

Immediati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118. Il pedone investito è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca, dove è poi entrato in codice di media gravità e non corre pericolo di vita.