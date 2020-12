Neve in Appennino, c’è l’allerta meteo giallo

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi (1 dicembre) mezzanotte di domani. Lo ha emesso la sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale.

Per domani possibilità di nevicate fino a 700-800 metri di quota in Appennino. Possibili nevicate a quote collinari (fino a 400-500 metri), sull’Alta Lunigiana (Pontremolese) e in serata sull’Alto Mugello (Marradi-Firenzuola). Sempre per domani, possibilità di locali brevi temporali sull’Arcipelago, colpi di vento solo occasionali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.