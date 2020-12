Coronavirus, dati ancora in calo: 68 casi in più in provincia e nessun decesso

Continua ad attenuarsi la curva dei contagi da coronavirus in Toscana e in Lucchesia. In provincia si regiistrano 68 casi positivi in 24 ore e nessun decesso.

In Toscana sono 104875 i casi di positività al coronavirus, 776 in più rispetto a ieri (421 identificati in corso di tracciamento e 355 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 776 casi odierni è di 48 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più).

I guariti crescono del 5,6% e raggiungono quota 64632 (61,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.591.558, 13549 in più rispetto a ieri, di cui il 5,7% positivo. Sono invece 4461 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3911 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37525, -6,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.785 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 271 in terapia intensiva (4 in più).

Oggi si registrano 45 nuovi decessi: 25 uomini e 20 donne con un’età media di 81,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 21 a Firenze, 7 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 7 a Livorno, 2 a Arezzo.

Sono 29436 i casi complessivi ad oggi a Firenze (234 in più rispetto a ieri), 9224 a Prato (91 in più), 9206 a Pistoia (108 in più), 6585 a Massa (27 in più), 10548 a Lucca (68 in più), 14492 a Pisa (96 in più), 7332 a Livorno (41 in più), 9569 ad Arezzo (38 in più), 4241 a Siena (36 in più), 3.87 a Grosseto (37 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 433, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro (somma delle province di Firenze, Prato, Pistoia), 232 nella Nord Ovest (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), 111 nella Sud est (Arezzo, Siena, Grosseto).

La Toscana scende al nono posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2812 casi per 100mila abitanti (media italiana circa 2685 x 100mila, dato di ieri).

Complessivamente, 35740 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (.631 in meno rispetto a ieri, meno 6,9%). Sono 36020 (963 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12326, Nord Ovest 16.899, Sud Est 6795).

Le persone complessivamente guarite sono 64632 (3407 in più rispetto a ieri, più 5,6%): 518 persone clinicamente guarite (174 in meno rispetto a ieri, meno 25,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 64114 (3581 in più rispetto a ieri, più 5,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.