Spacciatore arrestato e sanzionato per la violazione delle norme anti Covid

Arrestato con l’accusa di spaccio di droga, e sanzionato per la violazione delle norme anti Covid.

Il 21enne originario della Nigeria è stato sorpreso dai carabinieri di Firenze, nel pomeriggio di ieri (1 dicembre), a cedere una dose da un grammo di eroina in cambio di denaro a un cliente.

I due sono stati perquisiti dai militari e allo spacciatore sono stati trovati addosso altri due grammi di droga, oltre a 730 euro in contanti.

Il pusher è finito in manette mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura. Entrambi sono stati sanzionati per violazione delle norme per il contenimento del Covid 19.