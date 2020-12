Blitz antidroga dei carabinieri a Massarosa, in due finiscono in manette

Concorso in spaccio di sostanze stupefacenti sono i reati contestati ai due arrestati questa mattina (3 dicembre) dai militari della stazione di Massarosa che, a conclusione di una articolata attività d’indagine, li hanno individuati quali responsabili di aver acquistato e detenuto illecitamente con finalità di spaccio eroina, cedendola ripetutamente a numerosi acquirenti della Versilia.

Gli arrestati sono un 30enne originariop della Tunisia e un 43enne di Viareggio entrambi già noti alle forze di polizia.

Le indagini sono partite nella primavera del 2019 quando i carabinieri, nel corso di alcuni servizi antidroga, hanno accertato che i due gestivano un’attività di spaccio a Pioppogatto. I militari dell’arma infatti, attraverso numerosi servizi di appostamento, sono riusciti a documentare l’attività illecita dei due che quasi quotidianamente raggiungevano la zona appartata in località Pioppogatto dove attendevano ed incontravano i numerosi acquirenti provenienti da tutta la Versilia.

Le indagini hanno consentito di delineare il modus operandi dei due pusher che concentravano l’attività di spaccio nel giro di 30.-50 minuti in luoghi isolati come quello di località Pioppogatto, che di frequente cambiavano per eludere eventuali controlli delle forze di polizia, ed agivano in piena sinergia dividendosi i compiti tra le cessioni delle dosi ed il ritiro dei soldi.

Nel corso dell’attività investigativa, oltre a raccogliere gli elementi a carico dei due, i carabinieri hanno identificato oltre una ventina di acquirenti, che sono stati segnalati alle competenti prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti, ed hanno proceduto complessivamente al sequestro di circa 200 grammi di eroina.

Questa mattina gli uomini dell’arma hanno fatto scattare il blitz ed hanno rintracciato i due spacciatori nelle rispettive abitazioni e li hanno arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lucca, su richiesta del pm titolare dell’indagine, che hanno pienamente condiviso le risultanze investigative fornite dai carabinieri della stazione di Massarosa.

I due arrestati si trovano ora al carcere di San Giorgio.