Blitz dei ladri in una casa di Antraccoli: via orologi di valore

Blitz dei ladri nel pomeriggio di ieri (2 dicembre) in una casa di via del Cantone ad Antraccoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per un sopralluogo di furto ignoti si sono introdotti nella casa forzando la porta di ingresso, approfittando dell’assenza dei proprietari. Poi hanno rovistato un po’ ovunque, concentrandosi in particolare nelle camere sui piani superiori dove, in un cassetto, hanno asportato il bottino più grosso: quattro orologi, fra i quali un Rolex di alto valore.

I proprietari, rincasando, hanno notato la porta forzata e hanno subito individuato gli oggetti sottratti. Ma non è restato loro che denunciare l’episodio alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per individuare l’autore o gli autori del colpo.