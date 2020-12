Giovane muore in strada a Camaiore per arresto cardiaco

In arresto cardiaco muore per strada in via delle Bocchette a Camaiore. L’episodio è di oggi pomeriggio (3 dicembre) intorno alle 17 quando un giovane di meno di 30 anni è stato soccorso per un malore dai sanitari inviati dalla centrale unica del 118 Lucca-Versilia.

Sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza e sono state provate tutte le manovre rianimatorie, ma per i giovani non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili urbani di Camaiore.